الاتحاد الكردستاني يقرر بالإجماع ترشيح برهم صالح إلى رئاسة الجمهورية

2022/01/24 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رشح الاتحاد الوطني الكردستاني عضوه القيادي برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية مؤكدا انه لن يساوم على المنصب الذي يعد استحقاقه خلال الدورات الرئاسية السابقة .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القيادي للحزب الذي انتقد انفراد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقرارات التي تتعلق بشؤون الإقليم بعيدا عن التنسيق مع القوى الكردستانية كما اكد الاجتماع على وحدة صف الاتحاد الوطني لانجاح مهامه المستقبلية.

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