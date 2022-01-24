روسيا: إجراء اول دورية جوية مشتركة فوق الأراضي السورية

2022/01/24 | 12:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفادت وكالة ريا نوفوستي، بأن طيارين عسكريين من روسيا وسوريا أجروا أول دورية جوية مشتركة فوق الأراضي السورية.ومثلت القوات الجوية الروسية مقاتلات سو-34 وسو-35 وطائرة أ-50 للإنذار المبكر، حيث شاركت ميغ-23 وميغ-29 من الجانب السوري.وأقلع الروس من قاعدة حميميم الجوية، وانطلق السوريون من مطار سيكال وضمير في محيط دمشق.في هذه العملية، […]

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