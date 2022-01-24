حزب بارزاني: منصب رئيس الجمهورية ليس حكرًا لأحد.. ولا يوجد توافق مع

2022/01/24 | 12:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكّد الحزب الديمقراطي الكردستاني، عدم وجود توافق مع الاتحاد الوطني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

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وقال الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "هدف من كل اجتماعات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع باقي الأحزاب الكردستانية هو إعداد برنامج كردستاني وإيجاد رأي مشترك حول مستقبل العراق"، واصفًا بيان الاتحاد الوطني الأخير بـ"غير المنصف".

وأضاف أنّ "هدفنا هو تشكيل وفد مشترك من كل الأطراف الكردستانية"، مبينًا أنّ "ممثلي الاتحاد الوطني لم تكن لديهم الصلاحيات لاتخاذ قرار، حيث انسحبوا دون علمنا".

وأشار إلى أنّ "منصب رئيس الجمهورية هو ليس ملك طرف واحد أو شخص واحد"، عادًا "عدم تصويت ممثلي الاتحاد الوطني على هيئة رئاسة البرلمان هو كسر للوحدة".

وأكد على "ضرورة أن يحظى مرشح رئيس الجمهورية بتأييد القوى الكردستانية".

وفي وقت سابق، أكد الاتحاد الوطني (اليكتي) أنّ برهم صالح هو مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنّ الديمقراطي الكردستاني (البارتي) قام بخطوات واتفاقات سياسية بشكل منفرد وقدّم مرشحه إلى منصب رئيس الجمهورية.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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