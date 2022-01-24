شيوخ ووجهاء في كربلاء يقدمون بيان استنكاري للارهاب الذي ضرب العراق واليمن ونواب يطالبون بتغيير قيادات امنية

2022/01/24 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مكتب مجلس النواب العراقي في

كربلاء المقدسة اليوم الاثنين الموافق

24/1/2022 جمعاً من الشيوخ وسادات ووجهاء

كربلاء الذين قدموا بياناً استنكارياً

عن الارهاب الذي استهدف جيشنا العراقي

في محافظة ديال

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