الطيران الحربي العراقي يستهدف مواقع للإرهابيين ويقتل 4 منهم

2022/01/24 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة تنفيذ اربع ضربات جوية ضد مواقع للارهابيين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وقال رسول ان طائرات F_16 العراقية استهدفت تجمعاً مكوناً من اربعة ارهابيين شرقي جبال مكحول وتم قتلهم جميعا مبينا ان هذه العملية تأتي ثأرا للشهداء واستكمالا للعملية التي نفذت جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن قتل قياديين إثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها.

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