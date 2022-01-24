2022/01/24 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إيران تسمح بتواجد الجماهير في مباراتها أمام العراق » وكالة الأنباء العراقية

رياضة

اليوم, 12:26

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تسمح بتواجد الجماهير في مباراتها أمام العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تسمح بتواجد الجماهير في مباراتها أمام العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).