إيران: سياستنا الخارجية بدأت حقبة جديدة

2022/01/24 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة اللواء رحيم صفوي، الاثنين، ان حقبة جديدة بدأت في حياة السياسة الخارجية الإيرانية، مشيرا الى ان سياسة التعاون مع الصين وروسيا قد أثارت حنق الأعداء الغربيين والمنافسين الإقليميين.وقال صفوي في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الوطني “ايران ودول الجوار”، إن “حقبة جديدة بدأت في سياسة ايران […]

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