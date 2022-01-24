وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون

2022/01/24 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعترضت الإمارات صاروخين بالستيين في أجوائها أطلقهما الحوثيون حسبما أفادت وزارة الدفاع .

وأكّدت الوزارة أنّ دفاعها الجوي اعترض ودمّر صاروخين بالستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه الامارات، مشيرة الى ان الهجوم لم ينجم عنه أية خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ البالستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي.

كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة.

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