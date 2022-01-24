غريب يعيد رسالة عاطفية متفحمة إلى مالكتها بعد ضياعها في حريق ضخم.. ما قصتها؟

2022/01/24 | 12:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد غريب رسالة عاطفية إلى مالكتها الحقيقية، وذلك بعد حريق مارشال الضخم بولاية كولورادو الأمريكية.وكان الرجل يعتقد أن الرسالة تعود لجيران في الشارع المقابل من منزله، لكن تبيّن أن الرسالة طارت قرابة كيلومتر من الموقع الذي وجدها فيه.

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