عمليات بغداد تكشف حصيلة صولات تعقب للمطلوبين والأسلحة غير المرخصة (صور)

2022/01/24 | 12:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الساعات الماضية.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الاول 2022)، "قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على مطلوب وفق المادة 4 ارهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع المسؤولية".

وأضافت "فيما تمكنت باقي قطعات الفرقة ذاتها من القاء القبض على 14 متهم وفق مواد قانونية مختلفة بالاضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد".

وفي السياق، "تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية ومن خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي في (حي الحسين، الري العشوائيات، الطائي، شاطئ التاجي الشمالي، كفاءات شهداء السيدية) ضمن جانب الكرخ من القاء القبض على 4 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط الاسلحة والاعتدة :

بنادق مختلفة الانواع عدد 8مسدسات عدد 4 مسدسمخازن اعتدة مختلفة 11 مخزنعتاد مختلف الانواع/ 169 اطلاقةحربة عسكريةعدد/4درع نسيجي عدد 1

فيما اكدت القيادة "إحالة جميع المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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