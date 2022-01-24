في بغداد… القبض على متهمة بسرقة 40 مليون دينار داخل حقيبة امرأة

2022/01/24 | 12:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد على متهمة بسرقة أكثر من 40 مليون دينار من داخل محل تجاري وسط العاصمة.وذكر بيان لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه :”بعد أن استنجدت مواطنة بمفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة حول تعرضها لسرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ من المال …

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