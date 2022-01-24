بالوثيقة.. تحويل موظفي العقود في ديوان محافظة نينوى على الملاك الدائم

2022/01/24 | 12:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت النائب الأول لمحافظ نينوى سيروان روژبياني، تحويل موظفي العقود في ديوان المحافظة بمناسبة تثبيتهم على الملاك الدائم، بعد استحصال موافقة وزارة المالية على استحداث نحو 84 درجة وظيفية.وقال روژبياني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نبارك لهؤلاء الموظفين ممن تجاوزت خدماتهم الخمس سنوات، حيث اصدرنا أمرنا الاداري بشأن …

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تحويل موظفي العقود في ديوان محافظة نينوى على الملاك الدائم أولاً على النور نيوز.

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