غداً.. العراق سيوقع الربط الكهربائي مع السعودية لاستبدال الطاقة

2022/01/24 | 12:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الإثنين، أن العراق والسعودية سيوقعان يوم غد اتفاقية بشأن الربط الكهربائي لاستبدال الطاقة، فيما أشار إلى أن وفداً من وزارة الزراعة سيزور السعودية قريباً.وقال الغزي في كلمة له خلال ملتقى الأعمال العراقي – السعودي المنعقد بالرياض، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إن “سياسة ومنهجية الحكومة المتعاقبة السابقة …

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العراق سيوقع الربط الكهربائي مع السعودية لاستبدال الطاقة أولاً على النور نيوز.

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