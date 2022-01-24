ظهور نتائج فحوص كورونا لوفد المنتخب الوطني في طهران

2022/01/24 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ظهرت نتائج فحوص فيروس كورونا لوفد المنتخب الوطني بكرة القدم في العاصمة الايرانية طهران صباح اليوم الاثنين.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مسحةُ كورونا لوفدِ المنتخب الوطني جاءت سلبيةٌ ولا يوجد اي شخص مصاب بالفيروس”.واوضح ان “المنتخب الوطني بدأ تدريباته الصباحيّة في قاعةِ الجيم في […]

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