الفياض يدعو الى وحدة البيت الشيعي : الإطار والتيار ليسا متعاديان

2022/01/24 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف العقد فالح الفياض، اليوم الاثنين، الى وحدة البيت السياسي الشيعي والتكامل بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري.

وقال الفياض في بيان تلقته (بغداد اليوم )، ان "الصدر لن يشارك في مؤامرة تمزيق البيت الشيعي التي نلسمها عند بعض الأطراف".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي ليس تجمعاَ معادياَ للكتلة الصدرية ولا احب القول ان الإطار متماسك في وجه الكتلة الصدرية"، مشيرا الى "صعوبة تحديد نهاية المشهد في ظل المتغيرات المستمرة التي تشهدها العملية السياسية".

وحذر الفياض: "من اي اصطفافات غير بنائة جرت بقصد او من غير قصد لتمزيق الصف الشيعي وان من يدفع باتجاه ذلك سيكون خصما سياسيا"، معتبرا أن "كل من يحاول او يفكر في أضعاف مكون الشيعي يساهم في انقسام العراق ولا يؤمن بالوطن".

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