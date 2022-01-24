2022/01/24 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

طمان القيادي في الحشد الشعبي فتاح العزاوي، اليوم الاثنين، المسافرين على طريق كركوك- بغداد الاستراتيجي.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،إن "طريق بغداد – كركوك الاستراتيجي المار في ديالى خاصة اطراف ناحية العظيم اقصى شمال المحافظة مؤمن بالكامل من خلال 3 اطواق امنية متعددة مع نقاط مرابطة ثابتة ومتحركة مطمئنا المسافرين والقوافل التجارية بانه الوضع امن ومستقر جدا".

وأضاف العزاوي، أن "حاوي العظيم يبعد عن طريق كركوك- بغداد من 15-20كم مؤكدا بان حماية الطريق الذي يمثل شريان بغداد التجاري اولوية لدى القيادات الامنية والحشد الشعبي متاهب لاي جهد امني داعم مؤكدا بان مؤمن ولم تسجل عليه اي خروقات منذ اشهر طويلة".

وأشار إلى أن "عمليات حاوي العظيم المستمرة منذ يومين ستنهي خطر خلايا داعش الارهابي وتعطي الضوء الاخضر بمسك مناطق اخرى لمنع اي محاولات تسلل او مهاجمة القوات الامنية او القرى الزراعية القريبة من الحاوي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يطمئن المسافرين على "شريان بغداد".. 3 اطواق امنية لمنع الخروقات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يطمئن المسافرين على "شريان بغداد".. 3 اطواق امنية لمنع الخروقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).