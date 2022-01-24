نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة فيلم “أصحاب ولا أعز”

2022/01/24 | 12:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الاثنين، بيانا رسميا، للتعقيب على أزمة فيلم “أصحاب ولا أعز”، ‏والهجوم الذي تتعرض له بطلته، منى زكي، بسبب بعض مشاهدها فيه.‏ وأكدت النقابة برئاسة الفنان، أشرف زكي، أنها “ستدعم أحد عضواتها، منى زكي، حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاهها، مضيفة أنها لن تقف […]

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