معركة سجن الحسكة.. داعش يهدد بإعدام الرهائن و

2022/01/24 | 12:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشدد القوات الكردية السورية، المدعومة بضربات جوية أميركية، حصارها لسجن هاجمه تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) في شمال شرق سوريا، حيث أشعلت محاولة التنظيم المتشدد لتجديد صفوفه بالسجناء المهربين أسوأ قتال مستمر في المنطقة منذ سنوات.

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