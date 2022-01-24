حقوق: الحكومة المقبلة مطالبة بحل جذري لأزمة الكهرباء 

2022/01/24 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..إنتقد رئيس كتلة حقوق النيابية النائب حسين هاشم العامري، الاثنين، تردي واقع الطاقة الكهربائية في العراق خلال هذه الأيام والإنقطاعات المستمرة التي فاقمت من معاناة المواطنين سيما في ظل أجواء البرد القارس بفصل الشتاء.وقال العامري في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “تردي تجهيز الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات القطع بالمدة الأخيرة في […]

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