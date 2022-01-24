حقوق: الحكومة المقبلة مطالبة بحل جذري لأزمة الكهرباء 

2022/01/24 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
إنتقد رئيس كتلة حقوق النيابية النائب حسين هاشم العامري، الاثنين، تردي واقع الطاقة الكهربائية في العراق خلال هذه الأيام والإنقطاعات المستمرة التي فاقمت من معاناة المواطنين سيما في ظل أجواء البرد القارس بفصل الشتاء.
وقال العامري في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “تردي تجهيز الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات القطع بالمدة الأخيرة في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق: الحكومة المقبلة مطالبة بحل جذري لأزمة الكهرباء ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إنتقد رئيس كتلة حقوق النيابية النائب حسين هاشم العامري، الاثنين، تردي واقع الطاقة الكهربائية في العراق خلال هذه الأيام والإنقطاعات المستمرة التي فاقمت من معاناة المواطنين سيما في ظل أجواء البرد القارس بفصل الشتاء.
وقال العامري في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “تردي تجهيز الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات القطع بالمدة الأخيرة في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق: الحكومة المقبلة مطالبة بحل جذري لأزمة الكهرباء ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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