ارتفاع أسعار النفط مع زيادة التوترات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط

2022/01/24 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار النفط ،اليوم الاثنين، في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الخام، مع تصعد التوترات الجيوسياسية في مناطق في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.42% إلى 85.50 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.46% إلى 88.29 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وعلى حد تعبير خبراء فإن المستثمرين قلقون على معروض النفط ، من جراء المخاطر الجيوسياسية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

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