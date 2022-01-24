2022/01/24 | 12:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، عن عقد الائتلاف اجتماعا بحث فيه جميع الاحتمالات التي ممكن أن تصدر من المحكمة الاتحادية بشأن الجلسة الأولى، فيما شدد على أن الإطار التنسيقي يجب ان يشارك بكل كتله في الحكومة المقبلة، وفي حال تعرض للتهميش فسيتم الاتجاه للمعارضة.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون […]

ظهرت المقالة الكشف عن اجتماع لائتلاف دولة القانون..



هذا ما دار فيه أولاً على ايرث نيوز.

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