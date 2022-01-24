الخارجية العراقية تتعاقد مع شركة ضغط امريكية لتمثيلها في الولايات المتحدة 

2022/01/24 | 12:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لمجلة (اودي ريبر) المتخصصة بالاعمال ان برايان غالكين الشريك في شركة الضغط الامريكية ليفنغستون غروب التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها اتفاقية لتمثيل وزارة الخارجية العراقية في الولايات المتحدة.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الشركة الامريكية ستنخرط في أنشطة لتعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة ، […]

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