2022/01/24 | 12:55 - المصدر: قناة السومرية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شارع الجمهوري ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٢ - ناس وناس (الموسم الثاني) - الحلقة ١٥٦) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شارع الجمهوري ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٢ - ناس وناس (الموسم الثاني) - الحلقة ١٥٦) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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