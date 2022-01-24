بينهم امرأة.. القبض على 7 ارهابيين جنوب صلاح الدين

2022/01/24 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم

الاثنين، القبض على سبعة ارهابيين في

صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "نتيجة لتكثيف الجهد

الامني والاستخباري ثأراً لدماء

شهدائنا الابطال، تمكن

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