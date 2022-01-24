استهداف تجمع لداعش بضربات جوية شرقي مكحول

2022/01/24 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات

F_16 أربع ضربات جوية، اليوم الاثنين،

استهدفت تجمعاً مكوناً من أربعة

إرهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع

قيادة عمليات صلاح الدين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقو

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