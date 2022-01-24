كمين يطيح بامرأة سرقت أكثر من 40 مليون دينار في بغداد

2022/01/24 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على

متهمة بسرقة أكثر من 40 مليون دينار من

داخل محل تجاري وسط بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بعد أن استنجدت مو

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