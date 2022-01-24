الرياض تقترح عقد ملتقى الأعمال العراقي-السعودي المقبل في بغداد

2022/01/24 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – واع – وسام الملا

اقترح وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، اليوم الإثنين، عقد ملتقى الأعمال العراقي-السعودي المقبل في بغداد، مشدداً على ضرورة ترجمة التوصيات والقرارات إلى أفعال.

وقال القصبي خلال ملتقى الأعمال العراقي-السعودي المنعقد بالرياض، وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يجمعنا معه الدين والدم واللغة والجوار، حيث الحدود المشتركة تمتد على طول 814 كم"، مبيناً أن "كل مقومات النمو والازدهار موجودة، والإرادة السياسية موجودة والإمكانيات موجودة".

وأضاف "أقترح أن يكون الملتقى سنوياً، وأن يكون العام القادم في العراق، ولكن لابد من وضع اجندة للاستفادة من الملتقى وتطويره".

وأشار إلى أن "الكثير من السعوديين والعراقيين يجهلون الفرص بين البلدين، لذلك لا بد من تحديد الفرص وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين"، مشدداً على "أهمية أن تترجم التوصيات والقرارات إلى أفعال".

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