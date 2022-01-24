إیران تحقق زیادة مستهدفة بخمسة ملیارات دولار للصادرات غیرالنفطیة

2022/01/24 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية علي‌ رضا بيمان‌ باك، عن تحقيق الزيادة المستهدفة بواقع 5 مليارات دولار في قطاع الصادرات غير النفطية.وقال بيمان باك في تصريح صحفي، إن وزير الصناعة والتجارة والمعادن كان قد أعلن استهداف زيادة تصديرية بواقع خمسة مليارات دولار في النصف الثاني من السنة المالية الجارية (فترة 21 سبتمبر/أيلول […]

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