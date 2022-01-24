خشان يتوقع الغاء جلسة البرلمان الاولى من قبل المحكمة الاتحادية

2022/01/24 | 13:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق النائب، المستقل باسم خشان، اليوم الاثنين، على جلسة المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بالنظر في الدعوى المرفوعة بشأن شرعية جلسة البرلمان الأولى وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.وقال خشان، لوكالة ايرث نيوز، اننا “نتوقع ان المحكمة الاتحادية العليا، سوف تصدر قرار بإلغاء جلسة البرلمان الأولى وإلغاء انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، لوجود مخالفات كبيرة وخطيرة […]

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