عبوة ناسفة تودي بحياة 3 منتسبين في كركوك – عاجل

2022/01/24 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستشهاد ثلاثة منتسبين في الجيش جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في كركوك.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي استهدفت دورية للجيش / الفرقة الثامنة، اثناء تنفيذها واجب استطلاع في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك".وأضاف، إن "الانفجار أسفر عن استشهاد ثلاثة جنود".

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