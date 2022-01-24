حماس ترد على صور دعم عبدالملك الحوثي ولافتة

2022/01/24 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حركة حماس الفلسطينية رفضها الهتافات التي اعتُبرت "مسيئة" للسعودية وداعمة لجماعة الحوثيين في اليمن، مؤكدة أنها "تنأى بنفسها" عن الصراعات مع الدول العربية والإسلامية

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