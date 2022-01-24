الفياض يصوّب نحو شريكين سياسيين: الصدر لن يشارك في ’مؤامرة تمزيق البيت الشيعي’

2022/01/24 | 13:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استبعد فالح الفياض رئيس تحالف العقد الوطني المنضوي تحت راية الإطار التنسيقي، ما وصفه "مشاركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مؤامرة تمزيق البيت الشيعي الملموسة".

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وقال الفياض في بيان صادر عن مكتبه تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الثاني 2022)، "ندعو إلى وحدة البيت السياسي الشيعي والتكامل بين الاطار والتيار"، مضيفاً أن "السيد الصدر لن يشارك في مؤامرة تمزيق البيت الشيعي التي نلمسها عند بعض الأطراف".

وتابع، أن "الإطار التنسيقي ليس تجمعاً معادياً للكتلة الصدرية ولا احب القول أن الإطار متماسك في وجه الكتلة الصدرية "، مشيراً في الوقت ذاته إلى "صعوبة تحديد نهاية المشهد في ظل المتغيرات المستمرة التي تشهدها العملية السياسية".

وحذر الفياض من "أي اصطفافات غير بناءة جرت بقصد أو من غير قصد لتمزيق الصف الشيعي وان من يدفع باتجاه ذلك سيكون خصما سياسيا".

وختم البيان، "واعتبر الفياض أن كل من يحاول او يفكر في أضعاف مكون الشيعي يساهم في انقسام العراق ولا يؤمن بالوطن".

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