اليوم.. مجلس الأمن يجتمع بشأن الاوضاع في ليبيا

2022/01/24 | 13:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، جلسة علنية، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الأزمة الليبية، حيث من المقرر أن يستمع المجلس إلى تقرير مفصل من جانب مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.وتأتي الجلسة الدولية في ظل وضع سياسي معقد في الساحة الليبية بعد الفشل في إجراء الاستحقاق الانتخابي بموعده المحدد، وفق خريطة […]

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مجلس الأمن يجتمع بشأن الاوضاع في ليبيا أولاً على ايرث نيوز.

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