ثلاثي دوري نجوم قطر يلتحق بوفد اسود الرافدين في طهران

2022/01/24 | 13:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وصل ثلاثي دوري نجوم قطر، بشار رسن وايمن حسين وامجد عطوان، الى العاصمة الايرانية طهران للالتحاق بوفد المنتخب الوطني.وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني غيث مهنا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “لاعبي دوري نجوم قطر بشار رسن وايمن حسين وامجد عطوان، وصلوا الى العاصمة طهران”.واوضح ان “اللاعبين الثلاثة سيخضعون لنظام الفقاعة الخاص […]

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