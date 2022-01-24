حظر التجوال في الحسكة يدخل حيز التنفيذ مع استمرار القتال

2022/01/24 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل حظر التجوال الذي فرضته الادارة الذاتية لمناطق شمال شرقي سوريا حيز التنفيذ.

وكانت الادارة الذاتية قد فرضت حظر التجوال مستثنية القطاعات الحيوية والخدمية المهمة وذلك على خلفية تواصل القتال في سجن غويران ومحيطه في الحسكة بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر داعش لليوم الرابع وذلك بعد قيام التنظيم بمهاجمة السجن في محاولة لتسهيل فرار عناصره المحتجزين فيه.

وأشارت مصادر من قوات سوريا الديمقراطية الى مقتل أكثر من 170 من مسلحي داعش خلال القتال بين الطرفين فضلا عن القبض على 200 من السجناء الفارين من السجن الذي كان يضم نحو 5 آلاف محتجز من عناصر داعش.

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