شيخ دلير: أجرينا حوارات مع الديمقراطي للذهاب بمرشح واحد الى بغداد

2022/01/24 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير ،اليوم الاثنين، ان الحزب أجرى حوارات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف التوصل الى اختيار مرشح واحد من الحزبين لمنصب رئاسة الجمهورية.

وأكدت شيخ دلير ان الحزب ينتظر الرد من الحزب الديمقراطي بشأن الموضوع لحسم مسألة ذهاب الطرفين الى بغداد بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية مضيفة ان الفرصة لا تزال متاحة لذلك لان باب الحوار لم يغلق بعد على حد تعبيرها.

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