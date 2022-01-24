شهداء العراق يوجهون رسالة عاجلة قبل دخول ساحة المعركة

2022/01/24 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين شهيد وشهيد، لم تتوقف مسيرة الوفاء للوطن، ولأجل العراق وباسمه يعلن جيشه الباسل الثأر لقافلة الشهداء في ديالا ، لما صنعوه من بطولات سطرها الشهيد ضرغام ورفاقه الأحياء في قلوب العراقيين.

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