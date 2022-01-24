بسبب مشادة كلامية.. زوج يقتل زوجته شرقي بغداد

2022/01/24 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اقدم زوج، اليوم الاثنين، على قتل زوجته بعد مشادة كلامية بينهما شرقي بغداد.

وقال مصدر امني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "زوجاً أقدم على قتل زوجته إثر خلاف عائلي تطور إلى مشادة كلامية".

وأضاف ان "الجاني قتل زوجته بسلاح نوع مسدس داخل دارهم ضمن حي طارق في مدينة الصدر شرقي بغداد".

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