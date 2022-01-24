2022/01/24 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باستشهاد 3 منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "3 منتسبين من الشرطة الاتحادية استشهدوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة الى اللواء الثامن سرية الاستطلاع في وادي الشاي بمحافظة كركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد 3 منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد 3 منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).