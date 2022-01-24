2022/01/24 | 13:16 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القبض على (10) مخالفين أحدهما كان بحوزته مواد مخدرة وآلات جارحة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء: القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء: القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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