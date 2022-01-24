الشتاء وفساد حكومة الإقليم يفاقم معاناة مواطني السليمانية

2022/01/24 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..بعد مرور أسبوع على موجة البرد والثلوج في السليمانية، ماتزال معاناة المواطنين تتزايد في ظل نقص الخدمات.ولليوم الرابع على التوالي ماتزال المياه مقطوعة في عموم أحياء المدينة، نتيجة عدم تمكن المشروع من ضخ المياه لتجمع الثلوج على الأنابيب الناقلة.ونقل مراسل “المعلومة” عن مواطنين تذمرهم الكبير جراء عجز حكومة الإقليم عن توفير البدائل، […]

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