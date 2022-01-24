واشنطن تأمر عائلات دبلوماسييها في كييف بمغادرة أوكرانيا

2022/01/24 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمرت الولايات المتحدة عائلات دبلوماسيتها في كييف بمغادرة أوكرانيا بسبب التهديد المستمرّ بعمل عسكري روسي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية أنّ الوضع الأمني، خصوصًا على طول الحدود الأوكرانيّة، في شبه جزيرة القرم التي تحتلّها روسيا،لا يمكن التنبّؤ به ويمكن أن يتدهور في أيّ وقت.

وبينت الخارجية ان الموظّفين المحلّيين والموظّفين غير الأساسيّين يمكنهم مغادرة السفارة في كييف إذا رغبوا في ذلك.

واضافت إنّ على المواطنين الأميركيّين المقيمين في أوكرانيا التفكير في مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوّية التجاريّة أو وسائل النقل الأخرى.

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