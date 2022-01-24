القبض على متهمة بسرقة أكثر من 40 مليون دينار من داخل محل تجاري

2022/01/24 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة أكثر من 40 مليون دينار من داخل محل تجاري وسط بغداد.وذكرت مديرية مكافحة اجرام بغداد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مواطنة استنجدت بمفارزها بشأن تعرضها لسرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ من المال قدره 40 …

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