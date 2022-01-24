احلاهما مر.. الاطار التنسيقي بين خيارات “المعارضة و التفكك”

2022/01/24 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد يبرز خيار المعارضة، لدى قوى الإطار التنسيقي، كأحد السيناريوهات المطروحة، لحلحلة الأزمة بين القوى السياسية، حيث وصلت المباحثات إلى طريق مسدود، دون تحقيق أدنى تقدم في تلك المباحثات.وقال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، إن “الاطار التنسيقي لديه الكثير من الخيارات واحدها الانسحاب من العملية السياسية في حال تمرير الجلسة الاولى …

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الاطار التنسيقي بين خيارات “المعارضة و التفكك” أولاً على النور نيوز.

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