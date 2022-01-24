2022/01/24 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، انها ماضية في تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “انسجاما واليوم الدولي للتعليم في الرابع والعشرين من كانون الثاني وتأكيدا على أهمية وأثر التعليم في برامج التنمية وإحداث التغيير فإن وزارة التعليم العالي ماضية …

ظهرت المقالة التعليم تؤكد المضي في تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تؤكد المضي في تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تؤكد المضي في تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).