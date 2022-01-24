بعد هجوم أبوظبي..

2022/01/24 | 13:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت السفارة الأميركية في أبوظبي، تحذيرا أمنيا للأميركيين في الإمارات، الاثنين، بعد إعلان وزارة الدفاع عن اعتراض صاروخين حوثيين.

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