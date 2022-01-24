الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية

2022/01/24 | 13:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن حزب الديمقراطي الكردستاني تصرف بصورة انفرادية بإبرام اتفاقات مع قوى سياسية.وقال المجلس في بيان، إن “المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني عقد اجتماعه يوم الأحد في مدينة السليمانية، بحضور بافل جلال طالباني، والذي تم فيه بحث مستجدات الأوضاع السياسية […]

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