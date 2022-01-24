بلجيكا تقدم 1.5 مليون يورو لإزالة الالغام في العراق - عاجل

2022/01/24 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

اكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ان بلجيكا قدمت 1.5 مليون يورو لإزالة الالغام في العراق.

وقالت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "ترحب بمساهمة إضافية قدرها 1.5 مليون يورو (اي حوالي 1.69 مليون دولار أمريكي) من حكومة بلجيكا، لدعم حكومة العراق في حماية المدنيين المتضررين من الذخائر المتفجرة وتمكين العمل الإنساني والاجتماعي ، اضافة الى تعزيز التنمية الاقتصادية".

واضافت انه "لا يزال إرث النزاعات المتتالية والصراعات - مع داعش على وجه الخصوص ، يؤثر بشكل كبير على الصحة والإسكان والخدمات العامة وسبل عيش العراقيين ، بما في ذلك نزوح الملايين منذ عام 2014 ، منها مليون لا يزالون نازحين حتى يومنا هذا".

وتابعت ان "حكومة بلجيكا ستدعم من خلال مساهمتها السخية لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق ، حكومة العراق في تطوير استجابتها الوطنية للذخائر المتفجرة ، وكذلك توفير الدعم الفني اللازم النظري والعملي للسلطات الوطنية لزيادة تعزيز قدرتها على قيادة قطاع الأعمال المتعلق بالألغام".

وتعليقًا على المساهمة ، قال السفير البلجيكي، فيليب فاندن بولكي: إن "بلجيكا سعيدة جدًا بمواصلة شراكتها الطويلة مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لدعم جهود العراق الوطنية بشأن الأعمال المتعلقة بالألغام كجزء من مساهمة بلجيكا الدائمة في جهود تحقيق الاستقرار ضمان الحماية والعودة الآمنة للنازحين داخليًا والقدرة على الصمود للمجتمعات العراقية المتضررة من النزاع"، مضيفاً انه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به".

ولفت الى إن "تطوير القدرات الوطنية وملكية هذا القطاع المهم أمر بالغ الأهمية".

واوضح: "نشيد بعمل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام وحكومة العراق المتميز في هذا الصدد".

كما قال بير لودهامار، رئيس برنامج مكافحة الألغام في العراق التابع لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، إن "تمكين المؤسسات الحكومية العراقية لقيادة الاستجابة العراقية للأعمال المتعلقة بالألغام سيسهم في تعزيز الحماية والأمن البشري ، وبالتالي تعزيز ثقة المواطنين في الحكومة والسلطات العراقية".

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