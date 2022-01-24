ضبط ثلاث محطات متنقلة للتهريب والمتاجرة بالمشتقات النفطية في صلاح الدين

2022/01/24 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاثنين، ضبط ثلاث محطات متنقلة لتهريب والمتاجرة بالمشتقات النفطية بصورة غير شرعية في محافظة صلاح الدين وتلقي القبض على ثلاث متهمين.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة مشتركة من مديرية شرطة نفط الشمال ومركز شرطة نفط صلاح الدين ومفرزة من الأستخبارات وأمن الإفراد، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من ضبط ثلاث محطات متنقلة تستخدم لتهريب والمتاجرة في المشتقات النفطية بصورة غير شرعية".

وأضافت انه "تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، وضبط خزانات حديدية محملة بمنتجات نفطية متنوعة".

وأوضحت انه "تم ايداعهم التوقيف داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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