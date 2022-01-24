نفط البصرة تكشف عن حجم انتاج حقل الرميلة خلال 10 اعوام

2022/01/24 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشفت شركة نفط البصرة، اليوم الاثنين، عن كمية النفط المنتج في حقل الرميلة منذ عام 2010 ولغاية 2021 .

وقال مدير الشركة خالد حمزة في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الحقل انتج قرابة ال 5 مليار برميل نفط منذ تولي هيئة تشغيل الحقل مسؤولية ادارته منذ عام 2010 ولنهاية 2021 ".

وأضاف ان "هذا الإنتاج يعد انجازاً كبيرا وغير مسبوقا"، لافتاً إلى أن "هيئة تشغيل حقل الرميلة مشتركة بين شركة نفط البصرة وشركة بيبي وشركة بتروتشاينا".

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